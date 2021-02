È difficile pensare che un dj-producer di musica techno-house possa diventare un’icona pop, eppure Paul Kalbrenner sembra esserci riuscito. Tutto il successo se l’è meritato fin dall’inizio, disco dopo disco, proseguendo sempre per la sua idea di musica ed esplodendo definitivamente nel 2008 con il film ‘Berlin calling’ firmando una memorabile colonna sonora, divenuta un cult senza tempo grazie a pezzi come ‘Sky and Sand’ and ‘Aaron’. Senza parlare poi dei sui dj-set, veri e propri concerti, in cui Paul riversa sulla consolle tutta la sua energia e la sua passione per la musica.

Nel 2018 esce il suo ultimo album (al momento) intitolato ‘Parts of life’, e raccoglie una serie di brani prodotti nella sua carriera tra un lavoro e l’altro e rimasti finora indediti. Dopo la collaborazione con Sony che aveva portato all’uscita nel 2015 dell’album ‘7’, a mio avviso un buon lavoro ma un po’ troppo commerciale, PK in questa ultima uscita sembra voler ritornare sui suoi passi, mettendosi a nudo e mostrandoci la sua idea di musica. I 15 brani techno-house che compongono l’album non appartengono alla categoria di quei pezzi ripetitivi e martellanti alla Hawtin che dopo un po’ stancano e risultano difficili da sopportare per un cervello sano, ma sono brani semplici ed immediati, quasi banali, che potrebbero essere suonati perfino negli altoparlanti della sala d’attesa del dentista. Ed è questa la bravura di PK, ovvero quello di rendere accessibile alle masse un genere ostico e non sempre apprezzato. Il suo tocco è riconoscibile in tutti i suoi brani, nei quali melodie potenti e fluide si intrecciano sempre a meraviglia con i ritornelli composti da tracce vocali quasi sempre ‘paracule’. Sembra facile, eppure lui è l’unico che ci riesce così bene.

Un disco da ascoltare, composto da alcune ottime tracce ed altre un po’ meno riuscite, ma in ogni caso un ottimo compagno di viaggio soprattutto quando si sta passando un periodo ‘no’ e si vuole la carica che solo la musica del buon Paul riesce a trasmettere.