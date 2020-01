I Peter Punk si formano nel 1994, ed erano costituiti (e lo sono ancora, incredibilmente), dopo una serie di cambiamenti iniziali di line-up, da Nicolò Gasparini, Ettore Montagner, Stefano Fabretti e Nicola Brugnaro. Dopo aver registrato un demo nel dicembre del 1998 "Cornflakes", e alcuni brani nel 1999 destinati ad apparire in varie raccolte "Great time for Agitato Records" "Tre Venezie", "Astropunkers 2000", "Kings of punk", nel luglio del 2000 pubblicano, registrandolo in una settimana, il loro primo disco che porta lo stesso nome della band.

Peter Punk è un disco semplice al limite della ruvidità, con pezzi che sfiorano il rock'n'roll sessantiano a la Vianello (l'eccezionale Alien ska), le allegre burle goliardiche (Caro amico, Bevo bevo, Mariagiovanna), il mondo dell'infanzia (la cover Daitarn III), il malcostume tricolore (Bravo papà, Alberi di Natale) e il romanticismo più estremo (Ragazza speciale).

In conclusione, un disco che va inserito in quel punk grezzo e diretto che nei '00 vedeva alla ribalta gruppi come Pornoriviste, Punkreas, Derozer, Impossibili ecc.

Consigliato soprattutto ai fan della vecchia guardia.