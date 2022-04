Metal Lords - Coming of age a suon di Hard&Heavy

In principio, era solo un'indistinta distesa di cielo notturno e ignoto. In quell'inquietante oblio turbinavano i segreti della storia rimasti senza risposta, animati da forze antiche quanto la civiltà stessa. Tutto era fumante, argenteo, religioso e cupo. Quelle correnti impetuose rimanevano spesso sopite e dimenticate, fin quando le occasioni di guerra, di crisi e di angoscia non rivelavano il loro tremendo potere. Non avevano un suono o una definizione specifica, finché non vennero intrappolate e soggiogate nell'epifania dei Black Sabbath, gli ingenui saggi, gli iniziatori dell'heavy metal.

Da Sound of the Beast di Ian Christe, bibbia dei metallari uscita in Italia nel 2009.

E non è un caso che proprio un pezzo del seminale gruppo di Ozzy Osbourne e Toni Iommi, War Pigs, sia quello centrale all'interno di questo film.

Tra leggerezza e ingenuità dell'adolescenza

Diretto da Peter Sollett (Freeheld) e scritto da D.B. Weiss (anche produttore assieme al sodale David Benioff e, tra gli altri, anche Tom Morello), Metal Lords è forse il film perfetto sia per il giovane appassionato metallaro del liceo - pieno di ingenuità e velleità tipiche dell'adolescenza - che per il trentenne nostalgico di quello stesso periodo che molti abbiamo vissuto.

Ricco di riferimenti, citazioni, brani originali, richiami a tutta l'iconografia dell'heavy metal più classico e decodificato, il film è una commedia musicale divertente e ricca di sana leggerezza. Gli ingredienti sono quelli visti in centinaia di altri coming of age; dall'unione di ragazzi reietti "sfigati" e problematici, ai riti scolastici tipicamente americani di passaggio (la battaglia delle band, in questo caso); anche le figure sono quelle tipiche, adolescenti relativamente emarginati, famiglie complicate, assenti se non disfunzionali, bulli... Di certo non è l'originalità a marcare la riuscita di Metal Lords. Quanto la positiva e felice miscela di questi elementi, che compongono un piccolo film di sentito e genuino omaggio alla musica Hard&Heavy.

UN OMAGGIO ALL'HEAVY METAL COME NON SPESSO ERA CAPITATO

Se, in passato, i film ad omaggiare la cultura rock - dal binomio School of Rock - Tenacious D. con protagonista Jack Black, ai film più autoriali come Quasi Famosi - erano stati diversi, a parlare invece di metal con lo stesso spirito scanzonato (il film di Sollett si avvicina più al film di Linklater che non a quello di Crowe) non erano invece stati poi in molti.

L'appassionato, un po' di tutte le età, come si diceva troverà materiale in abbondanza per divertirsi e rievocare vecchi fasti. Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Mastodon, Pantera, Anthrax, Slayer... Solo i gruppi più celebri ad essere omaggiati/citati. Nel momento forse più riuscito e cult del film, il protagonista vivrà un incontro onirico con quattro icone come Scott Ian, Kirk Hammett, Rob Halford e il sopracitato Tom Morello.

Si tratta di un lavoro adatto a passare una serata senza impegno, e come tale va giustamente preso questo film Netflix disponibile da poche settimana sulla piattaforma americana.

Nel suo piccolo, un film piacevole e che non manca mai di rispetto allo spettatore. E non è una qualità da poco.