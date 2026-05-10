LA RECENSIONE

Oggi affrontiamo l’analisi di un libro, un saggio che, come lascia presagire il titolo, tratta l’eredita politica di Enrico Berlinguer (storico segretario del PCI) sulla sinistra italiana dei nostri giorni. Il libro è stato pubblicato da Pierpaolo Farina nel 2024, e, contrariamente a ciò che si possa pensare, non è una lettura politica a senso unico, è invece un’analisi attenta dell’evoluzione della scena politica italiana nei confronti di certi ideali. L’autore, nato nel 1989, come da sua stessa ammissione non ha potuto vivere direttamente il periodo della leadership di Berlinguer, infatti ha ripercorso certi suoi ideali ed ha cercato di ricostruire la sua storia sulla base di ciò che è restato oggigiorno, attraverso le testimonianze delle persone che lo hanno conosciuto, e unendo il tutto alle proprie esperienze nelle formazioni di sinistra del decennio scorso. Tutto ciò che è raccontato riguardo alla sua storia, attraversa il periodo degli anni di piombo e arriva fino alla sua scomparsa nel 1984; Pierpaolo Farina inoltre, essendo il fondatore del sito enricoberlinguer.it, ha attinto dal suddetto sito parte di ciò che viene riportato e molte delle fonti sulle quali è basata l’analisi del testo. Seppur talvolta critico nei confronti delle alleanze di centro-sinistra attuali, l’autore riconosce l’importanza di figure che sono venute dopo la morte del suddetto leader del PCI, e analizza il processo di revisione e modernizzazione del comunismo e la nascita delle ideologie e delle posizioni socialdemocratiche post-comuniste che caratterizzano la sinistra odierna. Questo libro, dopo averlo letto, si può constatare come non sia in alcun modo apologetico nei confronti della figura di Enrico, anzi, è scritto in maniera che pure una persona che non si riconosce negli ideali comunisti o comunque di sinistra possa addentrarsi in questa lettura; quando si pubblicano saggi di questo genere è sempre un’incognita il consenso del pubblico, nonché un territorio da percorrere con i piedi di piombo, ed in questo caso l’idea politica dell’autore, sebbene riportata esplicitamente in certe analisi, non distorce in alcun modo né tantomeno fa del revisionismo sui fatti storici. È presente, come ultimo capitolo di questo libro, un’intervista a Bianca Berlinguer (la figlia del leader comunista) dove racconta, anche dal punto di vista famigliare, la persona che era suo padre; sulla base di quest’ultima si chiude il cerchio aperto all’inizio del primo capitolo dall’autore, dove la figura di un “Enrico leader” si confronta con la figura di un “Enrico padre e uomo”. La coerenza di questo uomo, che può piacere o meno, e dei suoi seguaci odierni, sono messe a giudizio finale dal lettore, pertanto il lavoro e la ricerca dell’autore si possono considerare compiuti in maniera magistrale.

Un libro “schierato”? In parte, ma non in maniera invasiva.

A chi lo si può consigliare? A tutti gli appassionati della politica italiana della Prima Repubblica, e alle persone di sinistra che vogliono documentarsi sulla storia di certi personaggi fondamentali per lo sviluppo della sinistra contemporanea.