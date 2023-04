Mai così tanta attesa, ma oggi finalmente è arrivato. Il corriere, come al solito, lascia il pacco nell’atrio del condominio, mi suona il campanello e appena sente il mio “chi è?” mi risponde con “pacco Ama...” e si allontana, elargendo il residuo della frase ai passanti.

Ho poco tempo, devo scendere e recuperare il pacco prima che Peppino[1] venga avvisato della consegna e se ne approfitti, privandomi della x-esima copia di THE DARK SIDE OF THE MOON.

Li ho tutti, vinile originale, 180 gr, 2 etti e mezzo (è un po’ di più, che faccio lascio?), da 100 gr,[2] ultradisc dorato, cd, SACD, betamax[3] , rimasterizzazioni varie, DVD live, DVD senza video, Blu-Ray, DVD the making of e SACD quadrifonico. E le copertine, ne vogliamo parlare? Ci sono quelle col nome della band in costa, con adesivo applicabile, senza nulla e poster con piramidi. La scelta è ampia. La prossima volta caro George Hardie[4], però non dimenticatrti l’indaco e se ti è andata di culo che alcuni bravi critici lo hanno fatto passare per un’ idea fighissima, ammettilo e non simulare una profonda ignoranza sui colori fondamentali, che, come tutti sanno, sono sette.

50 TDSOTM box set al suo interno troverete tutto quanto detto sopra, ma rimasterizzato nel 2023, un paio di 7” fighissimi, un sontuoso libretto in pelle di daino[5], ottimo per asciugare la macchina e con indiscrezioni formidabili che andrò presto ad elencare. La prima bomba che risulta evidente è che ho speso più di 300 euro[6] (echissene direte voi, sticazzi replico io), la seconda è che il disco sarà ancora in classifica nel 2035, anche se non si potranno comprare auto diesel. “Confortbly Numb” è inclusa, eliminando “eclipse”, che in effetti ha un po’ rotto le balle e che tutti i bravi critici dicono che è il pezzo debole. Bene, ora vedremo quale sarà il pezzo debole, cari criticoni. Ed ancora: lo 0,1% del ricavato andrà a Mason, il 20% agli avvocati di Waters ed altrettanto a quelli di Gilmure, Wright alla domanda di quanto sarà la sua parte del progetto 50 TDSOTM ha detto testuali parole incomprensibili: quale cazzo di progetto? Perché quegli stronzi degli Abba non mi hanno detto nulla? Ancora, Barrett scelse il nome della band dalle sue due ostriche[7] immaginarie e non è vero che i restanti membri della band decisero di non passarlo a prendere prima del mitico concerto di Richmond, in realtà gli chiesero di raggiungerlo con i mezzi, ma lui non aveva il biglietto. Ah, ovviamente tutti i porci hanno le ali.[8]

ARGGGH!

[1] Peppino, noto mariuolo della zona, vive rubando pacchi ricevuti dai clienti degli ultimi piani dei condomini bolognesi, egli paga appositamente tutti i passanti per fare da delatori. In realtà tale attività lo porta a pagare quasi tutti quelli che passano casualmente, per cui non guadagna nulla… Ma questa è un’altra storia

[2] Utile per le serate primaverili ancora freschine

[3] Notizia non confermata

[4] Autore della copertina di THEDSOTM, album dei pin floi che è rimasto interrottamente in classifica circa 500 milioni di secondi.

[5] Notizia probabilmente falsa

[6] Non è vero, non posseggo tale set box dei pin floi

[7] In realtà erano gatti

[8] Grunf