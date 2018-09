Proporre un sequel di un film di grande successo non è mai impresa facile. Men che meno se parliamo di un'opera Pixar e di quel gioiellino che fu "Gli Incredibili": si spiegano così i tanti anni passati tra l'opera originale e il ritorno di uno dei loro autori più rappresentativi, Brad Bird, autore di quel capolavoro chiamato "Ratatouille" carico di poesia, anima e inventiva.

Operazione riuscita? A guardare gli incassi stratosferici e le recensioni sui vari siti specializzati si direbbe che tutto sia andato alla perfezione. Un ottimo inizio "a incastro" con la fine del primo film, la famiglia dei supereroi consapevole del proprio ruolo di grande responsabilità, un ottimo spunto per il nuovo cattivo, una resa tecnica stupefacente per espressività e definizione. Eppure mi è mancato qualcosa.

Con mia figlia di cinque anni accanto nel buio magico del cinema, a ridere erano spesso, troppo, gli adulti. Poca la meraviglia di trovate sceniche memorabili, troppa la tecnologia e l'azione quasi fosse un film della Marvel. Dimenticato se non addirittura accantonato lo spirito fanciullesco del primo film. Un meccanismo oliato, quasi perfetto eppure, secondo me, un'opera che dimentica innanzitutto di essere un film per bambini, ma solo un action animato. E che diverte e riempie gli occhi di chi è razionale e cerca lo stupore tecnologico visivo, senza una storia che emozioni e faccia ridere/commuovere ma comunque usi il cuore. Decisamente meglio in questo senso il corto "Bao" prologo del film principale.

Mi dispiace risultare alla fine critico verso un film che alla fine vince con i numeri e che ha visto uno sforzo produttivo e promozionale senza precedenti nel suo settore ma dopo la mia prima visione de "Gli Incredibili 2" non ho alcuna voglia di rivederlo, quando quasi ogni film Pixar ha sempre “contato” da parte mia e della mia famiglia almeno tre visioni a testa. Andate invece a riscoprire Arlo in "The good dinosaur", il maggior insuccesso economico di Pixar ma così denso di "incredibile" emozione.