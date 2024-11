Questa non vuole essere una recensione ma solo un'emozione.

Che bel ricordo al suo concerto a Bra quando a fine concerto, mentre se ne stava andando, incurante del pubblico, con la chitarra elettrica staccata dall'ampli, mi ha visto in piedi a fianco del palco, si è messo su un ginocchio davanti a me e mi ha cantato la Nobody... solo per me ricordandosi dell'incontro nella birreria prima del concerto. Il giorno dopo vado da Rinaldo del negozio di dischi dove compravo e che era presente al concerto e lui mi chiede cosa era successo perchè il pubblico non aveva capito, io gli spiego che lo avevo cercato dove erano andati a cena, lo avevo avvicinato e, col mio inglese da camionista turco come dice l'amico Gigi, gli avevo detto che la sua cover di "Nobody Knows You When You're Down and Out" era la più bella cover che avessi mai sentito e lui non avendola eseguita durante il concerto me l'aveva cantata per me. Nulla da aggiungere perchè questo disco è proprio bello, entusiasmante. Ted Horowitiz (questo il sue vero nome) sei un grande, questo tuo quinto album in studio suona live pieno di sangue, sudore e lacrime ed io non dimenticherò mai l'emozione di quella serata che rivivo ogni volta che metto in CD nel lettore.