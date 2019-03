- GOD : Nel Tempo Del Buio Pneumatico -

YOU ALL FORGOT RUDOLF HESS. (Bernard Albrecht - Joy Division)

Fra le provocazioni ben in evidenza dei CCCP Fedeli alla Linea ce n'era una in particolare, quella di sviscerare la grande contraddizione dell'Emilia di quegli anni, secondo la loro visione non tanto comunista dopotutto, ma consumista e capitalista nei fatti. Qualche anno dopo i DISCIPLINATHA, prodotti da Attack Punk prima e proprio da I Dischi del Mulo poi, con un'intelligenza prodigiosa e rasoiate militari annichilenti si presero la responsabilità di rappresentarla quella destra strisciante facendosene interprete, indossandone le maschere e rappresentandone le anime indottrinate non tanto da fasci littori invisibili, quanto da un destrismo nuovo, frutto amaro e fiero del consumismo architettato e deputato proprio alla costruzione e all'abbattimento di certi muri. Muri che era oramai superfluo persino edificare tanto che erano già ben sedimentati nella mente delle persone. Inglobare ogni frammento razionale e/o mistico, ogni differenza individuale della percezione del reale e del sociale in un pensiero unico. Macchinazioni volte a tenere tutto sotto controllo. Il mondo dei blocchi era finito e cominciava il tutto sommato breve processo di appiattimento e normalizzazione del pianeta. Nulla è sacro e tutto è in vendita. Il risultato: piccoli uomini, piccole donne. Due decadi dopo i quasi del tutto sconosciuti Post Contemporary Corporation parlano proprio dal punto di vista di uno di quella maggioranza silenziosa che poi avrebbe ammazzato per mezzo di transazioni finanziarie, ma anche da quello di un temerario super-uomo avanguardista e nichilista attivo del nuovo millennio. Jesus died for somebody's sins but not mine.

"Per imporre un totalitarismo o comunque per reprimere, devi avere non solo degli stupidi, ma degli stupidi attivi e militanti. E per creare degli stupidi attivi e militanti, per lo meno nel mio paese, devi ossessionarli col consumismo."

(Jello Biafra - Dead Kennedys)

Post Contemporary Corporation è una compagine nata alla fine del Novecento a Bologna. Questo disco prodotto in collaborazione con Misty Circles, MCL e la particolarissima OLD EUROPA CAFE di Pordenone ha ormai oltre tredici anni. 2006. Le teste di ponte sono il declamatorio di Zekkini e le formidabili tessiture elettriche di Dario Parisini, tra le migliori d'Europa. Punto. Non hanno mai avuto il problema di dovere spiegare bene ogni volta che cosa andavano a fare in giro, gli eventi dal vivo a cui hanno partecipato sono sempre stati, fino ad oggi, molto rari. Il Post, quello che non è più, quello che deve ancora diventare ed essere. Buio militare di guerra. Dentro, fuori. Anteporre alla felicità artificiosa la cupezza dell'acciaio industrial, la postura dell'anfibio al trascinarsi sfatto della ciabatta. E allora cascate metal brutali, convulsioni EBM, il coraggio di andare a mettere le dita dentro alla presa dell'alta tensione e vedere che succede, letteratura da ballo, paroliberismo, grammatica grafica futurista, arredamenti e forniture del Ventennio (teatro 🎭 sintetico).

Una folgore bellica e una fanfara di morti, assalti sonori atroci da cui difendersi, quel tipo di tensione di qualcosa che non si riesce a capire al cento per cento, un nichilismo che non può far altro che portare alla rovina.

Guardarsi allo specchio è sempre difficile, fare i conti con sé stessi, con la propria storia personale e con quella della propria Nazione provoca ai più allergie antiche che si credevano ben riposte, per altri invece risultano inedite o di ritorno. Certi temi li si va a toccare e allora la bomba esplode. Le scoscese pareti, gli impervi pendii, le ripide alture della mia ruvida anima colonizzatrice sono dure da scalare.

Il Fascismo spesso dà fastidio. Ma questi qui non sono gli Skrewdriver.

Non sono di destra, anzi, sono buoni. Eccessivi e provocatori con un'attitudine a fare a brandelli il quotidiano, una volontà poderosa e un'ironia malata che non cede al sarcasmo, quanto ad una fine provocazione per ottenere una reazione contro l'indifferenza e la passività di certi ascolti. Disgusto con sgradevolezza, certi ingredienti drum'n'bass neanche di gran qualità, il disprezzo per la leggerezza e il culto Spartano per il corpo impiantato e ben saldo nella mente.

Attrattivi e respingenti. Un album che è un esperimento interrogatorio.

Technopunk mai come adesso Cyberpunk. Mente di tenebre, cuore di sole:

<<E poi rifletti, questo mio crudo candore è piuma delle tue piume

perché il migliore amico dell'uomo non è il cane

la migliore amica dell'uomo è la paura

e non sappiamo dove stiamo andando

ma siamo comunque tutti sullo stesso piroscafo

qui e adesso nel tempo del buio pneumatico

nello spazio del vuoto trasparente e del nulla rutilante

risvegliati alla nostra rinnovata capacità di patimento

risvegliati all'orrore del mondo e alla meraviglia dell'esserne consapevoli

tanti meravigliosi colori intarsiati di lacrime...>>

Decadenza europea, borghesia della sera, muse esauste, troppa luce in questo mondo, rubinetti che perdono e che non si perdonano, pentole a pressione che esplodono, vagine slabbrate dalla nevrosi cronica, malinconici cazzi sdraiati, sconfitti dalla consuetudine e sotto l'occhio gelido della Madre Superiora ancora è scintillante il sublime supplizio dei Cercatori d'Impossibile. Coraggio. Arditezza. Ingenuità.

Una macchina da combattimento marziale, la stessa marzialità di quando si è consapevoli di stare cadendo a pezzi.

Proto-Romanticismo pansessuale sturm und drang disperato, feticcio della carne:

<<Toccami che sono malato così ti infetto e non sentirai più questo desiderio impellente di farti la blefaroplastica per soddisfare i più avidi divoratori di luce

E le persone di buon cuore? Le persone di buon cuore, se ci sono, ci faranno da paralume / Leccami le piaghe, così come una cagna.

Uniti resisteremo a questa ondata di esotismo a buon mercato

Insieme soddisferemo le nostre più invereconde inclinazioni tassidermiche

E solennemente ti prometto che fino alla fine

la tua bocca sarà il mio water e il mio bidet

E poi ti giuro che l'ultimo bacio

ce lo daremo all'ufficio distrettuale delle imposte indirette>>

Cabaret macabro del Dopoguerra, schiavi di Venere, crapula greco-romana, gamahucher dans la partouze, Il Portiere di Notte, Salon Kitty, Fräulein Anna, Brigitte Bardot che sposa il Front National, uomini con mutande rosse di pizzo, Visconti, Cavani, il Tinto Brass più ispirato, le bombarde di Madre de Dios, il confine che tra umiliazione e soddisfazione è diafano, László Tóth, Volksoper, l'EIAR, i Campi Dux, Musik für Film, la sapienza di strada nella questua di Angelo Rizzi in Catholic Rap in Ancient Bologna, il Dr. Strangelove che non riesce a trattenere il Sieg Heil.

Il Porno-Nazi, il Nazionalismo, il Patriottismo e l'Elogio della Senilità:

<<Quando le budella di Madonna Ciccone saranno vendute all'asta da Sotheby's a prezzi astronomici / quando le scintillanti luci al neon che mi piacevano tanto mi sembreranno opache / tra 40 anni le variazioni del mio patrimonio conoscitivo saranno scarse e forse allora riuscirò ad intravedere qualcosa>>

La Croce di Ferro, il Giappone onnagata del XVIII Secolo, l'Istituto Luce, la Svastica, le donne di un certo livello alla scuola Magistrale, la Biblioteca del Dopolavoro, l'Uditorio, Marlene Dietrich che canta in Wenn ich mir was wünschen dürfte di Friedrich Hollaender, il vivere che è una vergogna, Il Quatuor pour la fin du Temps, lo spegnersi in eterno, il nume votivo tremolante nell'ombra.

Viva la Muerte y Hasta la muerte, que en la vida la mala suerte sierve siempre.

Porta Vittoria nichilista. Gotha Nazionalsocialista.

TOTALDEMOKRATIE e per la notte un film di Leni Riefenstahl sulla Devozione.

Reggere ancora un Profilo Impassibile:

<<Ehi tu pavone sonico adriatico, dove credi di andare?

Ehi tu pavone fonico mediterraneo, dove credi di arrivare?

Porto con me il terrore di una bellezza antica e feroce

Le tue labbra luccicano di sperma di androide

Batte la lingua sul glande, mantieni il ritmo!

Poi insieme iniziamo a danzare intensi sul silenzio

Non abbiamo fatto tutta questa strada per fare del sesso scadente!

Votiva Lux lampeggiante al neon

l'angolo si scioglie, la farfalla esplode>>

Le Grandi Narrazioni. Necessarie perché un popolo ha bisogno anche di un'Epica.

Una società come la società occidentale di oggi che non ha più nessun fondamento di tipo religioso-spirituale non può resistere a lungo, e quelli che si scandalizzano hanno potenzialmente la stessa forma mentis di quegli stessi che prima lo votarono palesemente e poi andarono a prenderne a calci il cadavere a Piazzale Loreto. Mettere il dito in questo tipo di foro di proiettile è la loro missione, prima che qualcuno decida di farli morire d'isolamento.

Prima Base: Luna, il 4° Atto è il preludio al ricongiungimento a Dio.

Gerarchia Ordine Disciplina esordisce con la sonorizzazione del Manifesto Di Fondazione Del Futurismo. L'avranno ascoltato in pochi e pochi l'ascolteranno.

A cazzo duro. Un album assolutamente virile.

In uno Stato dell'Arte occidentale dove c'è il dubbio che la legalizzazione del matrimonio omosessuale non sia altro che un modo per addomesticare un presunto nomadismo sessuale, dove il senso del voyeurismo per la carne giovane pare essere un trastullo da gestire con discrezione dall'aristocrazia autoterminatasi, è sacrosanto considerare anche che dove c'è devozione, rapimento, estasi, piacere e dolore tutti insieme non esiste parafilia conosciuta.

E in tutte le stanze degli amanti qui intorno, a spiarle bene, ne fanno venire in mente le stesse miserie. Quelle del sesso più freddo della morte, il sesso che è più vivo della morte. Il sesso che è meno liberatorio della morte.

Parole che si portano dietro sentimenti che è impossibile tradurre o spiegare. Spleen. Saudade. Duende. Sehnsucht, mein herz, mein geist.

Batte la lingua sul glande, mantieni il ritmo! e Bob Marley era una brutta persona.

<<Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli! Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente.

Canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche, le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano, le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi; i piroscafi avventurosi che fiutano l'orizzonte, le locomotive dall'ampio petto, che scalpitano sulle rotaie.

Impugnate i picconi, le scuri, i martelli e demolite senza pietà le città venerate! Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle!>>

(Filippo Tommaso Marinetti - Futurista)



[BLACK MAIL SQUARE: Heimat]