Un disco come Life Suits You Well, Huh?, dovrebbe essere presente in tutte le vostre collezioni. Life Suits You Well, Huh? è un disco del 2016 e accoglie a braccia aperte tutte le varie diramature di quella creatura fragile e mastodontica che è Spiderland.

Tante parole parlate e cantate quanto basta. Lo spoken world naviga tra l'apatia di McMahan (Old Men From Illinois) e un Mark E. Smith sotto speedball (Eckbank).



Le influenze sono tra le più disparate ed evocative dove, su tutti, ergono Slint e Codeine, egualmente vivi nelle tracce. Successivamente segue una pletora di artisti intenti al baccanale: Polvo, Unsane, Rodan, June Of 44, Sigur Ros, Mogwai, My Bloody Valentine, Slowdive e chissà cos'altro e quant'altro si può percepire.

Flogaveiki, dominata da echi e riverberi elevati a drone minaccioso ed immobile, spacca il disco con la sua bolsa progressione, Parking Lot Anatomy Teacher ha un gusto shoegaze nel suo finale anomalo con una voce altissima e filtratissima, quasi fossimo in presenza dei Drop Nineteens più trasognati su un wall-of.sound tra i più metal del post-gaze.



I pezzi sono dei climax con la perenne indecisione se espoldere od implodere.

La cosa che non vi ho detto è che sono di Milano.

L'altra cosa è che purtroppo si sono sciolti.



