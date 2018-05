Niggas talkin shit, 'Ye - how do you respond?

Whoop, scoop! Whoop! Whoopty whoop!

No, aspetta, ferma tutto! Ma che cazzo fai? Che cazzo succede? Gate che si mette a scrivere di rap?!

Proprio così.

E non crediate chissà cosa: sono qui con le gambe che tremano e i gomiti sudati. Provo una quantità soverchiante di dubbi esistenziali, il cloud e il trap rap mi fanno inesorabilmente schifo, non so se sono degno eccetera. Ma. Ma nel 2018 a mio avviso di rap bisognerebbe parlare un po'di più, e il deBasio non può permettersi di tralasciare nell'oblio questo "Daytona", ultima opera del presidente della GOOD Music, il signor Pusha T. Forse il suo capolavoro, e di sicuro uno dei dischi del 2018, rap e non solo.

La prima cosa che voglio dire è che quest'album quasi trasuda droga. Kanye West, che della GOOD è il fondatore, si sobbarca il mestiere di produttore dell'intera cosina, sfornando basi infarcite di sample succosi sui quali il nostro Pusha spalma i suoi versi incentrati in modo ossessivo, e visto il nome non è una sorpresa, sullo spaccio e il consumo di droga; spaccio che del resto Mr Thornton ha operato in prima persona.

Già il titolo dell'opener, "If You Know You Know" è uno slogan tipico del giro della cocaina: un vero e proprio esercito, quello dei cocaine soldiers, espressione de"Come Back Baby"; la mia traccia preferita, dove il flow sfocia nel chorus celestiale del compianto George Jackson. Non esattamente una canzone d'amore, però; casomai, sulla dipendenza da eroina. "Hard Piano" si stende su un sample tratto da Charles Wright e vede la partecipazione di un ottimo Rick Ross. "Santeria" pare catapultarci in mezzo a uno scontro a fuoco tra due bande cubane, mentre "What Would Meek Do?" si dipana su uno splendido duetto tra il Pusha e West, sopra a un sample degli Yes... E poi c'è "Infrared", basta, ascoltatelo cazzo, tanto dura venti minuti, si sta di più a parlarne; ogni brano è una fottuta figata.

Sette tracce, perché sette è un numero tosto, di hip-hop crudo e diretto, che di questi tempi è proprio un bene; flow ineccepibile, beat ispirati, lyrics di livello assoluto, basi dopissime, Pusha che raspa, i pesci in faccia a Drake e la foto da 85000 dollari del bagno della Houston - a proposito di droga - in copertina, così la buttiamo pure in caciara. Dateci dentro.

I'm gone!