Massaie, casalinghe, donne di casa, approfittate dell'offerta del giorno. Prendi 2 e paghi 1. Vi proponiamo batterista, cantante, imbianchino, idraulico, amante del Folletto e appassionato dei Miracle Blade al posto di un cantante leggermente ammuffito dall'età e di un batterista con la passione del cambio pannolini.

Si questa è l'attuale line-up dei Queensryche.

I fasti di Operation Mindcrime, con Geoff Tate all'apice della forma fisica e con Scott Rockenfield alle pelli, sono oramai un passato remoto che può essere raccontato solo dal grande Piero Angela.

Oggi Todd LaTorre prende per mano i Queensryche. Voce che non si discosta dalla timbrica classica della band e batterista con impronte Metal '80s.

The Verdict uscito il primo Marzo 2019, è un gran bel disco.

Nulla di nuovo, semplicemtente Heavy Metal. Non so cosa si aspettassero gli Headbangers. Io in queste 10 tracce trovo l'essenziale per godere di metallo classico forgiato con strumenti nuovi.

Un accenno al pezzo d'apertura "Blood Of The Levant". Song che spacca e tratta temi di guerra in paesi arabi. Il finale del ponte che lancia il ritornello ha un acuto di voce da tonsilla perforata. Poi nel solo di chitarra c'è un verso in arabo (non siamo il nemico, vogliamo la pace) che mette in luce spunti compositivi tutt'altro che banali. Un po' come il Mahmood nazionale...(?!)

Care massaie, ascoltate me, buttatevi di testa nell'ascolto di 45 minuti di energia pura.