Ma dal labirinto in fondo non si esce mai, piuttosto bisogna imparare a starci dentro.

La luccicanza è il saper trovare l'equilibrio in questo labirinto innevato. Ma sono fiocchi leggeri, adesso, come un arpeggio nel gorgo del delirio.

Adesso è mattino con l'oro in bocca mentre la sei corde s'incunea come lama tra fibre e nervi. Bordate percussive dal sapore dell'acciaio modellano il groove.

I ferri del piano a coda sono percossi come al cospetto di una marcia funebre. Le note malate del synt rimbalzano come gocce di metallo in un delirio dirompente.

Fasce sonore informali, bisbigliate come litanie, si perdono e si ritrovano in un alternarsi di snodi elettronici.

