Alcune storie sembrano vecchie canzoni che arrivano da fuori. Non ricordi quando le hai sentite per la prima volta, ma suscitano qualcosa - una familiarità che non è conforto. The Long Goodbye è una di quelle storie. Non si tratta solo di crimine o giustizia; parla di amicizia, lealtà e la lenta erosione delle illusioni. Ambientato in una Los Angeles inquinata dal decadimento, il romanzo risuona di qualcosa di profondamente umano: il desiderio di credere in qualcuno e il dolore di rendersi conto che ti sei sbagliato.

Philip Marlowe ha 42 anni ora - più vecchio, più tranquillo, un po' più segnato dalla vita. Quando incontra Terry Lennox, un uomo affascinante dai capelli bianchi con un volto (e un'anima) segnato da cicatrici e maniere perfette, sboccia qualcosa di simile alla cameratismo. Marlowe lo aiuta senza fare troppe domande, perché è così che gli uomini fanno “amicizia”. Quando Terry fugge in Messico dopo l'apparente omicidio della moglie, Marlowe lo copre, non per ingenuità, ma per qualcosa di più raro: la riluttanza a rinunciare alla decenza.

Mentre la vicenda Lennox ribolle in sottofondo, un'altra storia si svolge: un famoso scrittore alcolizzato è scomparso e Marlowe viene trascinato nel caos della vita e del matrimonio di Roger Wade. Queste due trame si intrecciano l'una con l'altra, apparentemente slegate, finché il libro non stringe la presa e rivela quanto profondamente siano intrecciate. Quello che sembra sciolto e divagante è, in verità, deliberato - come il jazz.

Se la trama a volte forza la credulità, non importa granché. Il nucleo emotivo è devastante. Perché ciò che Marlowe scopre non è solo chi ha ucciso chi: è chi ha mentito, e perché. E quello fa più male. Il tradimento di Terry Lennox non è solo personale; è esistenziale. Per un uomo come Marlowe, costruito su un fondamento di silenzioso onore, quel tipo di delusione scuote tutto.

Chandler ha fatto qualcosa di insolito qui. La maggior parte degli scrittori si proiettano nei loro eroi. Chandler si è diviso tra il genio debole e ubriacone di Roger Wade e l'eleganza danneggiata di Terry Lennox. Uno è uno scrittore che si disprezza, annegato nell'alcol e nell'amarezza. L'altro, un affascinante fantasma del trauma bellico e della disperazione non detta. Insieme, creano il ritratto di un uomo perso tra due identità: lo scrittore che odia se stesso e l'uomo che non può sopravvivere né al passato né al mondo in cui si trova.

The Long Goodbye è meno un romanzo poliziesco che un lamento. È l'opera più personale di Chandler, la sua migliore e - giustamente - l'ultimo vero romanzo che ha scritto. Il caso viene risolto, ma ciò che permane non è la giustizia. È il peso dell'addio, il lungo eco di una fiducia spezzata. Alcuni addii non vengono pronunciati. Si svolgono lentamente, attraverso le pagine e gli anni.