Che i gusti del pubblico fossero cambiati non deve essere importato un granchè ai Renaissance che nel 1977, incuranti della rivoluzione musicale in atto,pubblicano a formazione invariata il loro settimo lavoro in studio,dopo la fortunata stagione di concerti culminata con la pubblicazione del doppio Live at Carnegie Hall.

Novella è infatti un'altra favola che sembra venire dal passato quasi una riedizione del loro album d'esordio,

cinque brani aperti da una lunghissima suite ( Can You Hear Me? ) con il pianoforte sempre in evidenza e arrangiamenti ricercati a sublimare il canto della Haslam;

è progressive puro,per quanto lo stile di questo gruppo sfugga per definizione ad ogni genere di etichetta.

Midas Man che apre la seconda facciata è certamente uno dei pezzi piu riusciti del disco e dell'intera produzione dei Renaissance,due brani intimisti per la voce di Annie ( The Sisters e The captive Heart ) e un altro ensemble di circa 10 minuti ( Touching One Is So Hard To Keep ) completano l'album.

Un opera con qualche sbavatura ma decisamente coraggiosa con cui il gruppo abbraccia ancora una volta con incontaminata purezza il proprio non vastissimo pubblico ma che,come prevedibile,non verrà premiata in termini di vendite. Il successivo A Song For All Seasons li vedrà infatti costretti a compiere un piccolo passo verso sonorità leggermente piu accessibili,con il brano Back Home Once Again che diventerà la sigla della miniserie televisiva The Paper Lads.

Potevamo chiedere di piu ai Renaissance?

MrBlueSky

Tracce

Can You Hear Me ?

The Sisters

Midas Man

The Captive Heart

Touching One (Is so hard to keep)

Formazione

Annie Haslam – voce

Michael Dunford – chitarra acustica, chitarra a 12 corde

John Tout – piano, tastiera, sintetizzatore, clavinet

Jon Camp – basso, voce, effetti, violoncello

Terence Sullivan – batteria e percussioni