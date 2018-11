L'eleganza laconica dei violini, un suono duttile e pregiato.

Come un palloncino che scivola fra le dita per poi perdersi nel cielo, ritmiche jazz fanno da cardine assoluto alla delizia sonora che riceviamo in dono.

Piamoforti ululanti e voci idilliache creano un tappeto sonoro unico al mondo.

Chitarre flebili e batteire timide, il brano ci scaraventa direttamente nell'oasi del nostro deserto interiore, dove lì non c'è stato nient'altro che attesa, ore interminabili ad aspettare...

Mi avvalgo di questo magnifico sito dove, la libertà critica è di casa, per dirvi che questo brano è quello che vi serve dopo una giornata nefasta, passata nel traffico al ritorno dal vostro lavoro, quel riposo che auspicate tanto è qui. Leggeri e spensierati questa incantevole melodia vi cullerà fin l'indomani pronti per un nuovo (purtroppo) giorno di vita.

Grazie.

https://www.youtube.com/watch?v=ONQJ3fD-HwI