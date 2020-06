Il regista Marty DiBergi sta seguendo il gruppo hard rock Spinal Tap nel tour del loro nuovo album, per realizzare un documentario sulla band. Varie problematiche e situazioni vengono fuori durante questo periodo.

Gli Spinal Tap sono una band semi-fittizia, nel senso che il gruppo nasce appositamente per sketch televisivi e successivamente per questo finto documentario, ma in realtà i componenti (attori comici ed autori/sceneggiatori) suonarono veramente gli strumenti ed incisero qualche album, tanto che poi fecero dei live. "This is Spinal Tap" sembra proprio un documentario su una band esistita, invece è uno dei primi "mockumentary" del cinema statunitense. Satira del mondo musicale e palese parodia dei gruppi rock e metal, ma non solo. Basti pensare agli inizi (1966 circa) quando gli "Spinal Tap", dopo aver cambiato svariati nomi (come tradizione nella musica rock), nascono musicalmente come pop-rock psichedelico, sulla scia dei vari Beatles, Stones, Kinks, etc...

In questo "Rockumentary" (come soprannominato dal regista/attore Rob Reiner) ci sono le bizze da star, le groupies, problemi di censura con le copertine, le rivalità con altri artisti, i dissidi interni, spostamenti delle le date dei concerti. Un film a suo modo geniale e divertente, gustoso sicuramente, talvolta quasi demenziale ma mai senza superare i limiti, che gioca con gli stereotipi del rock. Momenti esilaranti sono alcune rappresentazioni di alcuni brani (con testi da sbellicarsi) e le tragedie dei vari batteristi.

Cosa si evince degli "Spinal Tap" da questo finto documentario? Un buon gruppo, che danno molto live ma tutt'altro che fondamentali, schiavi delle mode musicali e sul viale del tramonto. Insomma, tipo i Kiss se non si fossero dipinti la faccia e se non avessero avuto quel grande fiuto degli affari (questa lasciatemela). Ma ci sono anche riferimenti agli AC/DC, Black Sabbath, Queen, Deep Purple, Van Halen, l'Hair Metal e così via.

"This Is Spinal Tap" è cult mondiale, ma misconosciuto dalle nostre parti, assolutamente imperdibile per ogni appassionato di musica rock.