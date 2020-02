Da tempo immemore i bonelliani avevano capito che la forza eversiva e dirompente del Dylan Dog del 1986 (anno di nascita dell'Indagatore dell'Incubo in edicola) stava perdendo i colpi.

​Adesso è arrivato in edicola il n°401 del Nuovo Dylan Dog (L'Alba Nera) che sembra nuovo ma di fatto, le magagne e i buchi restano.

Anzi, paradossalmente saltano più all’occhio.

Intanto la trama.

Di una banalità a dir poco spaventosa, ma andiamo ad analizzarla per step:

1. Preambolo (inutile) scollegato dalla storia successiva, boh 2. Classica moglie assalita dallo zombie/marito 3. La Moglie si rivolge a DD per una consulenza 4. Il marito cadavere viene studiato all’obitorio da uno scienziato che scopre il virus. 5. DD e moglie dello zombie + 2 agenti di polizia vanno all’obitorio pieno di zombie che si stanno animando 6. Gli zombie resuscitano e fanno il diavolo a quattro. 7. Bang Bang Ahrgh Swiss 8. Tutti gli zombie muoiono.

Le vere novità, in pratica sono poche, oserei dire irrisorie:

1. Sparisce lo spassoso e sarcastico Groucho (Perché?) e arriva l’idiota muto Gnagni, caricatura/citazione dello stesso Sclavi che non fa né simpatia ne suscita sorrisi 2. Dylan Dog ha la barba (Wow, un indagatore hipster che fa tanto cool!!) 3. Si avverte la presenza di una poliziotta pakistana (Wow! Il tocco di multirazzialità che mancava) 4. La storia è fin troppo lineare e direi banalotta (Ma siamo ancora a stupirsi del fatto che esistano morti che tornano in vita, dopo 35 anni di cui il nostro ha visto, combattuto e frequentato zombie ininterrottamente??). 5. Accanto al logo Dylan Dog in copertina (fatta in argento) appare il numero 666 (Wow! Il Diavolo… Machepppauuuuraaa!!)

Insomma, la nuova Grande Svolta annunciata secondo me è nata vecchia.

Salvo in maniera egregia e con le lacrime agli occhi i bellissimi disegni di un Corrado Roi all’apice della maturità espressiva, con un uso pressoché perfetto del disegno e dell’inchiostrazione in BN.

Un capolavoro di eccellenza grafica, forse il migliore di tutta la produzione Dylandogghiana vista finora.

Ho preso questo album SOLO per lui.

Sappiatelo.