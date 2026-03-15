LA RECENSIONE

Devo dire che ero scettico nei confronti di Papaleo che consideravo un po' come il classico “comico che non fa ridere”. Ma non avevo da proporre una valida aternativa alla scelta della mia compagna e quindi ho fatto buon viso a cattivo gioco. Ah! Prima che qualcuno si scagli in invettive contro le “multisala” preciso che il film lo davano in un cinema “secondario”, circostanza che mi ha sorpreso trattandosi di una pellicola appena uscita.

Ma la vera sorpresa è stato il film: essenzialmente drammatico con situazioni tragicomiche che alleggerivano la tensione.

Ah! Prima che qualcuno si intrometta a sproposito con considerazioni di carattere politico: nel film si parla anche del sistema giudiziario con tanto di magistrato buono (quello che autorizza le detenute di una “Casa Di Accoglienza” ad un escursione sul massiccio del Pollino) e di magistrato cattivo (quello che affida la custodia del bambino in esclusiva al padre violento e sociopatico).

Naturalmente non vi racconterò la trama: anche perchè non c'e' una sola storia da raccontare ma ben sette. E qui il regista, attore, musicista, scrittore di Lauria riesce a fare un piccolo capolavoro intrecciando le vicende senza rendere la visione particolarmente impegnativa. Va beh! Mi direte che Ozpetek ne ha intreciate anche più di sette...qui non siamo a quel livello.

Comunque Papaleo se la cava egregiamente, grazie anche alla bravura degli attori, in particolare se stesso e la Scalera, e dei musicisti/mimi che agiscono quasi come il coro di una tragedia greca.

Ho parlato quindi indirettamente anche dell' apprezzabile colonna sonora e vi ho anche dato un accenno all' ambientamento della scenografia, altrettanto apprezzabile.