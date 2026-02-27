Copertina di Ronan Day-Lewis Anemone

Ronan Day-Lewis
Anemone

RinaldiACHTUNG

• Voto:

  • Voti: 6
  • Media: 5,00
  • DeRango™: 30,10
  • Commenti: 5
  • Visite: 171
Per appassionati di cinema d'autore, spettatori interessati a storie introspettive e drammi familiari, fan di daniel day-lewis.
 Dividi con...

LA RECENSIONE

Quanto avrei voluto apprezzare Anemone, che attendevo come nessun altro film in uscita lo scorso anno.

Non considero Ronan Day-Lewis un nepo baby nell'accezione negativa del termine poiché i suoi genitori sono entrambi figli d'arte, e il fatto che tu debba provenire dal nulla per fare qualcosa di decente lo trovo un concetto stantio.

D'altra parte il peso del ritorno di Daniel su un set è un macigno che un regista alle prime armi deve tenere in conto; croce e delizia ma in questo caso più la prima.

Padre e figlio firmano insieme la sceneggiatura di questo progetto che -sia chiaro- tra colonna sonora e fotografia è molto piacevole. Il problema sta nel non detto, perché per quanto io detesti i film "spiegoni" a volte quel qualcosa in più devi fornirmelo.

I due fratelli (Ray e Jem) interpretati magistralmente dal già citato Daniel Day-Lewis e da Sean Bean ci fanno intuire coi loro sguardi e i loro silenzi (intervallati da attimi di follia alcolica, jogging e danse macabre) la dinamica del loro rapporto maggiore/minore. Ma oltre a due monologhi del primo sugli avvenimenti che lo hanno portato alla clausura nei boschi, come intende raggiungere un apice una volta per tutte? Non lo fa.

I traumi del protagonista (e del giovane Brian) non sono così taglienti da giustificarne i comportamenti, ma questo potrebbe essere un mio errore di valutazione dato che mi aspettavo tanto altro; però quando si giunge al nocciolo della questione arrivano i titoli di coda.

Sono carrelli che vanno avanti e indietro regalando belle inquadrature, nulla da contestare sulla forma; ma rimane un "Paris, Texas" che si interrompe a metà.

Carico i commenti...  con calma

Riassunto del Bot

La recensione mette in luce le aspettative su Anemone, firmato da Ronan e Daniel Day-Lewis. Il film si distingue per la colonna sonora e la fotografia, ma la narrazione risulta poco incisiva. Il rapporto tra i fratelli protagonisti è ben interpretato, ma i traumi al centro della trama non vengono approfonditi. Nel complesso, un esercizio di stile che lascia insoddisfatti.

Ronan Day-Lewis

Regista/autore associato al film Anemone; indicato nella recensione come regista alle prime armi e coautore della sceneggiatura insieme al padre.
01 Recensioni