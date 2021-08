I Roxette erano arrivati a metà degli anni ’90 a realizzare un album in spagnolo per i mercati di questa lingua, selezionando una serie di brani da ‘Look Sharp!’ (quello di ‘Listen To Your Heart’) al recente ‘Crash! Boom! Bang!’ (quello di ‘Sleeping In My Car’).

Ecco quindi ‘Spending My Time’ (‘Un día sin ti’), ‘Crash! Boom! Bang!’ (omonimo), ‘Run To You’ (‘Directamente a ti’), ‘It Must Have Been Love’ (‘No sé si es amor’), ‘I’m Sorry’ (‘Cuanto lo siento’), ‘Vulnerable’ (‘Timida’), ‘Listen To Your Heart’ (‘Habla el corazón’), ‘Watercolours In The Rain’ (‘Como lluvia en el cristal’), ‘Fading Like A Flower’ (‘Soy una mujer’), ‘I Don’t Want To Get Hurt’ (‘Quiero ser como tú’), ‘Queen Of Rain’ (‘Una reina va detrás de un rey’) e ‘Perfect Day’ (‘El día del amor’).

Delle canzoni sono state mantenute le musiche originali con testi che si adattano perfettamente, in due casi rendendo migliori gli originali (‘Run To You’ e ‘I’m Sorry’).

Inoltre la pronuncia di Marie Fredriksson è impeccabile, avvicinandosi alla perfezione (ciò non vale molto per Per Gessle che canta 'Timida').

Durante gli ultimi anni delle superiori (2001-2002) un mio amico appassionato delle canzoni del gruppo mi aveva prestato tutta la loro discografia: fra Genova e la Calabria, dove ho la casa delle vacanze, uno di pochi album ad accompagnare la mia esistenza era questo.

Dopo molti anni sono tornato alle loro canzoni, ma Mary ci ha lasciato...

Mi mancano un po’ momenti come quello, 2001-2002.