I Rule Them All prendono a mani pienissime il periodo Dischord e Jade Tree a cavallo tra i 90s, aggiungendo una deriva orientata a sonorità più metal di Helmet ed Unsane, mantenendo comunque un'impronta emo (Fugazi), figli di quelle band che non erano né carne né pesce, come Verbal Assault o Eidolon.

https://flatspotrecords.bandcamp.com/album/fsr46-dreams-about

A chi piacesse post-hardcore metalloso, metalcore et similia consiglio pure la label:



https://flatspotrecords.bandcamp.com/