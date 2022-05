Premetto che questa è la prima recensione che faccio. Sono ben accetti consigli su come migliorare e (ovviamente) discussioni sull'album senza insulti. Detto questo

27 Marzo 1984

Esce ufficialmente l'esordio dei Run-DMC, gruppo hip-hop famosissimo per pezzi come "It's Tricky" o "Walk this Way".

Molto difficile cominciare una recensione su questo disco, visto che possiamo tranquillamente definirlo l'album Rap più importante di sempre (o almeno se vogliamo essere più cattivi, "uno dei più importanti"). Il disco non solo ha influenzato l'hip-hop da un lato musicale, ma anche di stile e cultura. Partiamo dal lato musicale

I Run-DMC lanciano questo album con "It's Like That", singolo con sì le sonorità old school stile party-oriented, ma anche con suoni più duri e serrati. Questo stile, oltre ad essere presente per tutto l'album, influenzerà l'hip-hop da lì a venire, facendo cominciare così la New School dell'hip-hop (Anche se per noi ormai la new school è quella tra gli anni 90 e 2000), uno stile che abbandonava lo stile più funky-disco e allegro della Old School. Anche i testi sono totalmente rivoluzionari. Le rime, il flow e soprattutto il contenuto cambiano. Nell'album sono presenti metriche totalmente innovative per il genere, si comincia a fare denuncia e discussione politica (Basti leggere il testo di tutte le tracce, come la già citata "It's Like That" o "Wake Up") al contrario della vecchia scuola dove gli argomenti più diffusi erano feste, divertimento e rilassamento.

Con tutti questi cambiamenti, l'hip-hop si stava plasmando. Stava cominciando a nascere il Political Hip-Hop stile Public Enemy e il Gangsta tipico degli NWA, anche grazie al look che avevano i rapper del Queens . Quello dei Run-DMC quindi possiamo definirlo un "proto-gansta" e "proto-political", ma anche una delle primissime forme di Hardcore Hip-Hop.

Ma oltre questo?

Tutti li conoscono anche per aver influenzato ampiamente dei certi Beastie Boys, famosissimi per esser stati uno dei primi gruppi crossover di sempre.

Effettivamente i Run-DMC non sono passati inosservati sotto questo punto di vista. Come già scritto la loro cover di "Walk this way" è una delle canzoni crossover più famose, nonchè una delle più riconosciute come "uno dei primi brani rap-rock di sempre". Anche canzoni come "King of Rock" o "It's Tricky" sono famosissime, e importantissime per quanto riguarda il crossover. Però dovete sapere che una delle prime canzoni crossover di sempre (la prima dei Run-DMC per essere precisi) è proprio in questo album. "Rock Box" infatti apre il sentiero per il Rap Rock e Rapcore con la sua base musicale che ricorda l'Hard Rock e l'Heavy Metal più classico di quegli anni. Il testo ci racconta della bravura dei Run-DMC e di questa nuova era dell'hip-hop, oltre alla metrica e tecnica totlmente diversa dalle altre tracce dell'album. Ormai era cominciata ufficalmente la New School. Da qui in poi non sarebbe stato più lo stesso. Tutto il rap che oggi conosciamo, è così solo grazie ai Run-DMC, e in particolare, a quest'album.

Altrimenti perchè sarebbero considerati i Beatles dell'hip-hop?