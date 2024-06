Personalmente appiccico al loro petto le fatidiche 5 stelle! Dei Samla Mammas Manna avevo scoltato i loro primi 3 lavori che avevo trovato molto interessanti e con questa collaborazione confermano il mio gradimento suonando un prog rock virtuoso, estroso, circense, umoristico, zappiano, dadaista, popolaresco, gioioso, ispirato, complesso ma accessibile, variegato, kaleidoscopico, imprevedibile che sa mesolare il Nord con l'Est. Ho finito gli aggettivi e credo che si sia capito che questo disco mi piace un sacco e Ron Geesin aggiunge quel sapore in più come quando sfumo il porro per il risotto col marsala secco invece del solito vino biano. Il disco è un live del 1975 di un programma radiofonico svedese che sa restituirci il sapore profondo della musica non filtrata dallo studio di registrazione. Mi immagino il pubblico del concerto sorridente durante la loro esibizione bevendo birra... Registrazione di ottima qualità per un concerto spettacolare ed irriverente con esercizi vocali esilaranti dalla vivacità contagiosa. Per gli appassionati di RIO un disco assolutamente da avere, per tutti un'esperienza che aggiunge grasso che cola alle vostre grigliate estive.