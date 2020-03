Quando ancora ero un cavolo di bambino che neanche sapeva cosa fosse un cane, i miei avevano un sacco di CD che ascoltavano ogni piè spinto. C'era di tutto: Ligabue, Negramaro, Bandabardò, Rino Gaetano ma soprattutto c'era questo CD (ovviamente masterizzato perchè i soldi per la musica i miei un li spendevano) che mi ha formato profondamente e oggi lo vedo come uno specchio di quegli anni: sto parlando (in caso non aveste visto il nome dell'artista e del disco, il che è poco probabile) di Caramella smog, firmato dal mastro Samuele Bersani.

Al primo ascolto il disco che gli ho dato dopo più di dieci anni l'ho trovato molto particolare: riesce si a essere un disco piacevole, ma parlando di cose decisamente poco semplici (mi immagino a due anni, che non capivo cosa fosse un socio di minoranza o la CEE), a volte risultando ostici pur rimanendo "pop". Due di questi sono la title track (con quei coretti psichedelici che non mi fanno dormire manco ora) e Meraviglia. Ma Caramella smog è anche il folk rock di Socio di minoranza, la bossanova soft di Pensandoti, la buffa schiettezza Il destino di un VIP, l'ironia sobbalzante di Salto la convivenza. Anche i pezzi meno riusciti (secondo il mio modesto parere) riescono a farsi valere in questo album: Concerto non ha un tema originale ma è scritta molto bene e Se ti convincerai canta d'amore in un testo che poteva essere sviluppato meglio (ma la musica è veramente da brividi). Al fin della fiera i pezzi i pezzi migliori dell'album sono due: Cattiva e Conforme alla CEE. La prima, abbastanza conosciuta, riesce a parlare di televisione, omicidi (ma anche di marketing, se ci fate caso) rimanendo all'interno di una canzone pop composta da sfumature folk e rock, insomma uno dei migliori brani degli ultimi vent'anni. Invece Conforme alla CEE, a differenza di Cattiva, non se l'è cagata nessuno (anzi, mi sembra che anche Samuelone se la sia dimenticata) ed è un peccato perchè è una canzone ottima, costruita benissimo: attraverso immagini di oggetti descrive il senso di disperazione che prova l'uomo moderno e fidatevi non è cosa da poco. (considerando anche la musica, che unisce un ottimo riff di chitarra a un sacco di elementi che fanno suonare il tutto molto vintage).

In sostanza, per me questo disco rimane l'apice di Bersani, nonostante altri due ottimi dischi come L'oroscopo speciale e L'aldiquà ma che mancano di quella complessità di fondo che fa di Caramella smog un disco unico nella canzone italiana del 2000.

P.S speriamo di tornare presto a "uscire fuori dal quartiere una volta al mese"