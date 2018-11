Il suono del non detto.

Leggero,spirituale,silenzi ritmici, archi,tasti d'avorio,voci, effetti,Volano leggeri fra le maglie una luminosa solare tela ambient drone. Granelli, parole non dette, sussuri, timide comparse.Movimenti nati dal nulla, apparsi, discretamente assenti ma a loro insaputa principali artefici di cambiamenti nella silente staticita del suono.

Percorso senza indicazioni,corpi galleggiano come polvere fra i raggi del sole, inafferrabili. Ci guidano senza prenderci per mano, in libertà assoluta ci muoviamo fra ferme parole non dette, sussuri forse immaginati. Prendono forma, sempre più ricchi di significati

Lentamente, il libertà si assapora .la pace, la noia , i tenui colori in trasformazione, si contempla l'attimo, s'intuisce la magia dell'attesa di una emozione sospesa nel tempo.

L'incantesimo di una parola non detta che si riempie di significato, un dolce sussurro, un leggero brivido che senza rendercene conto sparisce nel suono.