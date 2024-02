Alla fine la tentazione di rispecchiarsi nel passato rende vana ogni resistenza.

Crolla la speranza di vedere i personaggi, ogni singolo personaggio, mutare morfologicamente, emotivamente e nella progettualità.

Crolla l’inerzia dell’attesa, un’attesa di 10 anni, foriera di aspettative e novità.

Questo nuovo capitolo di una saga tutto sommato fortunata non toglie ma soprattutto non aggiunge nulla al pregresso.

Vanno bene adrenalina, bellezza e prestanza dei protagonisti, onore agli anni che passano.

Mi sarei aspettato una virata brusca, un colpo di scena, un inconveniente, una lacerazione con annessi vissuti importanti, passione.

[spoiler]

Invece tutto fila liscio, prevedibile. Il copione è lo stesso, nei secoli dei secoli amen.

La bellezza patinata di Megan Fox non migliora, non arricchisce lo script. La trovo forzata, inutile, ridondante.

Barney che ammaestra, si sacrifica e risorge, Christmas che mena botte da orbi e con la moto quasi viola la stratosfera, Gunner che tra anelata sobrietà e sbornia quando gli gira mette il naso fuori dalla trincea e ammazza i mal capitati. Va bene. E poi ?

Sì: sono loro, sono tornati. No: non è sufficiente, non è bello, non è funzionale alla botta che mi aspettavo, al colpo disorientante del fuoriclasse.

Ora, leggo, la saga andrà a concludersi con un capitolo 5 diviso in due parti, 2025 e 2027.

Non mi piace inquisire, non attendo al varco, do possibilità infinite.

Ma Sly, mi rivolgo a te, e a chi tiene le fila della baracca: ragazzi, dateci dentro. Affinatemi il palato. Fatemi godere. Suvvia.