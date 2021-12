La storia della reincarnazione è un po' troppo poco tratteggiata dall'autore, ma la riscrittura delle storie evangeliche, unita alla felice intuizione di fare un parallelo con l'attentato al papa, rendono il libro più che godibile (come tutti quelli di Vassalli, del resto...)

