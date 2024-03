Anche oggi a cazzeggio sul tubo.

SBADABAM!!! letteralmente fulminato...

Con una copertina così, con una durata del disco così...non potevano non attrarmi...morbosamente...

E poi leggo, mentre mi concedo un unico ascolto leggendo le note della band in rete, che c'è lo zampino di Kurt Ballou (scrivo Converge per i pochi che non conoscessero il personaggio) nella produzione.

Ed allora tutto quadra, tutto torna...

Cosa volete che aggiunga...fanno male, fanno paura!

Hardcore caustico suonato a rotta di collo...

Voce cartavetrosa che declama furibonde invettive contro il mondo intero...

Sono vegani, sono incazzati...

Ci sono membri degli Earth Crisis, dei Cursed, dei Catharsis...

Iracondi brani che non superano i due minuti di durata...

Prossimi alla saturazione distorta dei maestri indiscussi Discharge...

Linciaggio verbale strabordante...

Crustocre D-Beat da fuori di testa...

Rozzi...abrasivi...animaleschi...

Ho finito l'ascolto...ho finito le parole...

Diabolos Rising 666