Rivediamo sempre più splendido il vaso riprendere forma in aria .

Un vaso multicolore in Orbita ruota su se stesso fra voci,rumori metallici, vita, colorivivi.Ruota sempre più veloce,si spacca fino a diventare polvere colorata spinta dal vento amico.

In Heaven

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy