Fijaciòn Oral di Shakira.

Premettiamo che sono un grande fan di Shakira...ma su questo album ho dei sentimenti confusi. Ne ho sentite tante su questo Fijaciòn Oral... da molti viene anche elogiato come il suo migliore, per l'amor del cielo la colombiana ci ha dimostrato di saper far peggio MA ANCHE MOLTO MEGLIO. Mi spiego: nessuno critica la bellissima "en tus pupilas" o la struggente "no" ma una canzone come "escondite inglès" mi dice poco. E' un album che di per se è piuttosto corto (10 tracce) ed è triste dover dire che tutte le tracce che mi convincono di più sono anche in "Oral Fixation vol.2", solo che se nel primo volume le altre tracce, eccetto "no" e "obtener un si", sono piuttosto blande mentre nel secondo volume le altre tracce inedite sono molto più colorate e coinvolgenti (a mio avviso). più che una recensione è un opinione, spero si possa sviluppare un bel dibattito nella sezione commenti