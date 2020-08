Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Da non dimenticare il mitico comunicatore , il phaser, il tricorder, e il leggendario food processor unit , in grado di sintetizzare cibi terrestri, vulcaniani e perfino andoriani.

Loghi dipartimentali: Command, Science, Medical, Communications, Engineering and Related Services, Weapons and Defense, Transporter System, Shipboard Services, Environmental Engineering.

In seguito a tali modifiche, il computer di bordo fu aggiornato con l'unità logica M-6 , fisicamente connessa sul ponte di comando.

Anche il deflettore di navigazione esterno, fu sostituito, con un'unità notevolmente più avanzata, così come il sistema di difesa.

Il 7 Aprile 2212 (data stellare 7523.2), l'Enterprise torna in orbita attorno alla Terra, dopo la sua missione quinquennale, per essere completamente rinnovata.

Il volume, è una guida esaustiva sull'Enterprise, con materiale tratto anche da Star Trek IV: The Voyage Home.

Tratto da Star Trek: The Motion Pictures.

Kirk: ”Mi porti a bordo, per piacere”.

In nome del cielo, come possono pretendere che sia pronta tra 12 ore?”.

Kirk: ”Perchè i trasportatori dell'Enterprise non funzionano, signor Scott?”.

Star Trek: Mr. Scott's Guide To Enterprise

