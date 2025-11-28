“Storie di musica e intagli di parole" è il nuovo libro di Silvio Maria Cantoro, un viaggio emotivo tra note e narrazioni.

"Storie di musica" non è un semplice saggio musicale, ma “Intagli di parole” è un vero e proprio libro di racconti, un viaggio affascinante attraverso la storia che si nasconde dietro alcune delle più belle canzoni italiane ed internazionali. L'autore riesce a intagliare con maestria aneddoti, curiosità e contesti storici che hanno plasmato brani iconici di artisti del calibro di Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Bob Dylan, Sting, Bruce Springsteen e molti altri. Ogni capitolo è concepito come una "traccia di un disco", un formato che rende la lettura dinamica e immersiva; difatti uno degli elementi più innovativi e apprezzabili del volume è l'uso dei QR code che permette al lettore di ascoltare il brano mentre legge la genesi o aneddoti della canzone.

Silvio M. Cantoro ha utilizzato il concetto di "cunto" (racconto, in salentino) trasformandolo in un linguaggio universale capace di connettere le persone e di tramandare conoscenze, curiosità e valori. La scrittura dell’ex bassista de La Notte della Taranta (Melpignano, Lecce) è coinvolgente e ricca di passione per la musica e per la narrazione.

Il libro è fortemente consigliato agli appassionati di musica d'autore, a chiunque sia curioso di scoprire il retroscena emotivo e storico dei brani che hanno segnato intere generazioni, ma anche a “semplici” lettori che apprezzano i libri-racconto-musicali.

"Storie di musica e intagli di parole" è una lettura obbligata per chi crede che dietro a una grande canzone ci sia sempre una grande storia. È un'opera che si legge con il cuore e si ascolta con l'anima.