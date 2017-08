Prendete due ragazzi americani dei primi anni novanta con la vena per la trasposizione dei testi religiosi in musica -ovvero- Matt Slocum e Leigh Nash, rispettivamente provenienti da Tennessee e Texas.

La decade X è anche stata influenzata da questo disco omonimo (il loro terzo ufficiale) che tra il 1997 ed il 1999 permise al gruppo dei momenti di gloria grazie ai fortunati singoli estratti.

La dolcezza di Kiss Me (pezzo simbolo della carriera dei Sixpence) e la cover There She Goes dei The La’s conquistarono classifiche ed estimatori un po’ ovunque –tant’è che bisognerebbe vivere su Marte per non aver mai sentito la prima almeno una volta da qualche parte tra uno spot ed una colonna sonora-

Con un moniker tratto dai versi di C.S. Lewis la band presenta all’interno dell’album momenti molto meno canonici e più irrequieti rispetto al maxi singolo come I Can’t Catch You o Puedo Escribir che è interamente cantata in lingua spagnola e contiene dei riferimenti ad opere di Neruda.

L'album valse anche due nomination ai Grammy Awards come miglior disco rock gospel e miglior performance da parte di duo/band.

Chitarre limpide ed effettate da un leggero chorus, batteria leggera e tanta fortuna. Tra i Cranberries più scarni degli esordi e la semplicità di chi imbraccia lo strumento e butta giù delle righe, si trovano in questo mondo i Sixpence None The Richer.