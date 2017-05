Un disco estivo da sentire fra limonate e canto di cicale.

Jangly pop con sussuri di tastiere. Una cosa molto semplice persa nel blu. Avete mai guardato il blu ? Il blu nel suo profondo ?

Facciano un salto in dietro. Siamo fine dei anno 80. Terra Scozia e La Sarah Records.

Un cielo blu infinito, melodie amichevoli, quello che vorresti sentire.

Sei rilassato e questa è musica per le tue orecchie. Melodie in filigrana filglia dei Byrds in Scozia, dei Pastels e di tutta la C 86.

Musica fuori moda, ma quando la trovi ti si apre il cuore. E ringrazi che questa musica esista