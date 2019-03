We ain't shoeshine boys for fakers, bingo punks with Rickenbackers You've had a record deal for nearly thirty years, what do you know about agencies? Looking for jobs, shit wages

Kebab Spider è senza ombra di dubbio la traccia più rappresentativa del corso degli Sleaford Mods con questo Eton Alive. Il titolo del disco altro non è che un gioco di parole tra Eaten Alive e Eton, istituto che forma la classe dirigente inglese da secoli (il che è ironico se a citarlo sono alcuni fieri rappresentanti o ex della classe operaia).

I beat e le linee melodiche di Andrew sono essenziali, minimali; i testi di Jason ruvidi come l'ansia e coinvolti fino al midollo. Il fatto è che hanno coinvolto anche me, che non sono inglese e che ho la metà dei suoi anni.

Jason Williamson ha l'aspetto da duro, ma c'è qualcosa nel suo modo di esporsi che mi fa riflettere su quanto sia (stato) insoddisfatto e amareggiato causa gli stronzi che lo circondavano e la situazione precaria che l'ha accompagnato per una buona parte della sua vita. Proprio per questo motivo ritengo che chi si avvicina a questi brani debba prestare particolare attenzione a cosa viene detto o sputato fuori.

L'ironia poi è tanta e sempre lo è stata. Vi è persino il tempo per menzionare se stessi in Flipside, rispondendo alle critiche e stando al gioco

I can't believe he's come for Sleaford Mods

Little style biters hiding behind virtue staples

L'energico vocalist abbatte lo stereotipo della rockstar giovane e dannata; egli raggiunge la piena maturità artistica in età relativamente avanzata; vent'anni o quaranta poco importa secondo me. Ci sono cose che accadono quando devono accadere; quando sei pronto affinché accadano.

Il frammento di testo che ho riportato ad inizio recensione sono io e centinaia di migliaia di altri come me. Non è denuncia sociale, non è punk da classifica, ma puro e semplice neorealismo. I contesti trattati da Jason Williamson mi fanno riflettere sulla mia generazione e su quello che i miei coetanei -artisticamente- non sono riusciti ad esprimere e trasportare.