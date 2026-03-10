LA RECENSIONE

Harsh Noise e Power Electronics come se piovesse! Mi sono servito di ben tre pedali per chitarra elettrica (riverbero, un bel fuzz e un bel distorsore pesante) per riuscire a raggiungere un livello di marciume sonoro da brividi e in questo caso mi hanno ispirato band e progetti musicali underground della controcultura giapponese come Gerogerigegege (non a caso il nome dell’album), Whitehouse e Merzbow.

Il pezzo d’apertura “The Gerogerigegege” è lava industriale incandescente nei suoi 21 minuti di durata con le mie urla in sottofondo piene d’odio e alienazione contro questo mondo, il cazzo in copertina è puro Gerogerigegege style anche loro amavano mettere palle e sperma nelle loro cover. I giapponesi erano puro delirio guardacaso ho guardato qualche loro spezzone live sul tubo e sono rimasto così affascinato da farci un album.

La seconda traccia “The Guillottine Sentence” è harsh noise primitivo e bestiale, 13 minuti di feedback e rumore sconnessi e macilenti anche se non arriva alle punte bestiali del primo Merzbow di Venereology, ma ho comunque tentato di fare del mio meglio.

In definitiva un viaggio acido e malsano per chi ama il rumore fine a se stesso “This is Noise!"