Slumber Basket In The Casket The Gerogerigegege

Slumber Basket In The Casket
The Gerogerigegege

Spettri

Voto:

  • Voti: 1
  • Media: 5,00
  • DeRango™: 5,48
  • Commenti: 1
  • Visite: 200
Per appassionati di musica noise, sperimentale e power electronics; amanti della controcultura; curiosi delle sonorità estreme.
LA RECENSIONE

Harsh Noise e Power Electronics come se piovesse! Mi sono servito di ben tre pedali per chitarra elettrica (riverbero, un bel fuzz e un bel distorsore pesante) per riuscire a raggiungere un livello di marciume sonoro da brividi e in questo caso mi hanno ispirato band e progetti musicali underground della controcultura giapponese come Gerogerigegege (non a caso il nome dell’album), Whitehouse e Merzbow.

Il pezzo d’apertura “The Gerogerigegege” è lava industriale incandescente nei suoi 21 minuti di durata con le mie urla in sottofondo piene d’odio e alienazione contro questo mondo, il cazzo in copertina è puro Gerogerigegege style anche loro amavano mettere palle e sperma nelle loro cover. I giapponesi erano puro delirio guardacaso ho guardato qualche loro spezzone live sul tubo e sono rimasto così affascinato da farci un album.

La seconda traccia “The Guillottine Sentence” è harsh noise primitivo e bestiale, 13 minuti di feedback e rumore sconnessi e macilenti anche se non arriva alle punte bestiali del primo Merzbow di Venereology, ma ho comunque tentato di fare del mio meglio.

In definitiva un viaggio acido e malsano per chi ama il rumore fine a se stesso “This is Noise!"

Riassunto del Bot

La recensione analizza l'album Slumber Basket In The Casket, ispirato ai pionieri giapponesi del noise come Gerogerigegege e Merzbow. L'autore descrive la durezza sonora delle tracce e la scelta provocatoria delle copertine, sottolineando l'impatto emotivo dell'opera. Un progetto consigliato agli appassionati del rumore estremo.

Slumber Basket In The Casket

Progetto musicale chiamato Slumber Basket In The Casket. Nelle recensioni è descritto come autore di album di goregrind, grindcore, harsh noise e power electronics; tra i lavori recensiti su DeBaser figurano "Cake Blast" e "The Gerogerigegege". È presente su slumberbasketinthecasket.bandcamp.com (citato nelle recensioni).
02 Recensioni