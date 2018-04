Non mi hanno mai fatto impazzire i dischi di raccolte.

Preferisco i lavori presi nella loro unicità, che nel bene e nel male, sono l'espressione più genuina di quel dato momento.

Però questa raccolta è composta da due album, qui presentati quasi per intero e stampati consecutivamente.

Assolutamente imperdibili.

Sono "Cewing Hide the Sound (1979)" e "Greener Posture (1980)" di Philip Charles Lithman, in arte Snakefinger, scomparso nel 1987 a soli 38 anni.

Questi due lavori nascono a Los Angeles, durante il sodalizio con il gruppo The Residents e pubblicati dalla Ralph Record.

Per la loro omogeneità stanno bene insieme, all'interno di questa raccolta, che rivela lo spirito sarcastico/caustico, che si assapora da un pezzo dopo l'altro.

All'inizio troviamo "The Spot" e "Smelly Tongues" unici brani non inclusi nei due album.

Si prosegue con la cover dei Kraftwerk "The Model", sicuramente meno ovattata dell'originale.

Più avanti un'altra cover, stavolta di Morricone "Magic and Ecstasy", completamente trasfigurata.

Il resto è materiale inedito, suonato con lo stesso unico stile, sulla sua slide guitar, con inserimento di testi surreali ed irriverenti.

Le partiture sono semplici, i brani orecchiabili, ma è tutto così strampalato.

Le sferzate di chitarra, i tempi interrotti e le elaborazioni in genere, possono disorientare ed essere portati ad abbandonare l'ascolto.

Se questo dovesse accadere, consiglio di resistere.

Alla fine potreste davvero apprezzare questo artista, ai più sconosciuto e scomparso troppo presto.