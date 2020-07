Ascolti “Gebbia” e ti viene in mente Alan Sorrenti. Si, proprio quello di Figli delle stelle. Poi arriva “Altro”, cover di “Sereno è” di Drupi. Un remix in cui quasi rappando, reinventa un classico del pop italiano. Pop cafone? Anche no… Uno perché comunque i due appartengono a un periodo in cui, a differenza di oggi, forse si era un po’ più liberi e la domanda del titolo di questo Ep d’esordio (Siamo davvero liberi?) probabilmente nessuno aveva bisogno di farsela. Due perché sia Drupi che Sorrenti sono due belle pagine di sano pop italiano che scavalcava Sanremo e andava dritto nelle case e nelle autoradio della gente, senza bisogno della TV, Pippo Baudo e cazzate varie. Ecco, Sol21 scavalca eventuali pregiudizi pop mainstream con pop song che sembrano arrivare a tratti dalla Scandinavia, che avrebbero potuto scrivere Kings Of Convenience se fossero nati negli anni 80. Chitarrine funk pop, tastierine che piaceranno sicuramente agli aficionados di Battiato periodo anni 80. E su tutto testi mai buttati lì, mai scontati. Testi molto critici verso il nostro Bel (si? Bello?) Paese. Testi che giocano con intelligenza con i luoghi comuni della canzone italiana (amore, mare, sole) riuscendo a non cadere nel luogo comune stesso, ma anzi, a rivoluzionarne il risultato finale. Intelligente e piacevole.