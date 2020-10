Me lo sento, questa sarà una recensione difficile.

A Serbian Film è un film assurdo, allucinante, grottesco, e sopratutto, brutale.

Un porno divo in "pensione" bisognoso di un ingaggio disperatamente per mancanza di denaro, viene contattato da un suo misterioso ammiratore per un film speciale dal budget stratosferico, ma dalla trama sconosciuta: il protagonista decide di accettare, tentato dalla grossa cifra in ballo, senza sapere a che cosa sarebbe andato in contro.

Da lì un tripudio di violenza inaudita, fisica e psicologica, dove sesso e morte (e riecchice!) si incontrano nella maniera più esplicita in un vortice di follia nascosta sotto il velo dei piaceri della carne e della professione di porno attore.

Una sceneggiatura che inganna lo spettatore volontariamente, che non ha assolutamente idea di quello a cui andrà incontro, un po' come lo stesso protagonista, e che è costretto a subire un climax di brutalità che secondo me non ha quasi pari rispetto a film simili; la mancanza di profondità a tratti evidente magari presente in un Martyrs o nel "buon" vecchio Salò di Pasolini viene compensata da una regia altrettanto cruda e quasi fumettistica, che non scade però nei clichè dei soliti Horror Movies di turno, inaspettatamente.

Il finale, che non svelerò, rappresenta una delle cose più devastanti e sinistre che abbia mai visto su schermo, un gran guignol assolutamente fuori da tutti i limiti possibili, ma fottutamente lucido e sotto il controllo abile del regista e degli attori, veramente bravi in tutte le "sfumature" fisiche e psicologiche che la pellicola richiede.

Ottime le location, l'andamento della trama in generale è molto buono e perfino le musiche.

Ora c'è l'ardua sentenza: si tratta di un buon film?

Sì e no: se per voi l'Horror è solo una scusa per farsi quattro risate, questo film meriterebbe il minimo se non addirittura zero; se per voi l'Horror è un motivo per essere turbati e per provare emozioni forti, per essere spaventati a morte sopratutto da ciò che la mente umana può partorire, allora il film merita il massimo dei voti possibili, perchè in 10 anni dalla prima volta devo ancora vedere un Horror così viscerale, brutale e devastante.

Sconsigliato ai deboli di cuore.