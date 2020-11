Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Müönë: “Voglio più potenza!”.

Glüönë: “Potenza?”.

Müönë: “Esigo una grafica migliore!”.

Gluönë: “Grafica?”.

Müönë: “Pretendo Vg più elaborati!”.

Glüönë: “Tutto ok? Voi farti annichilire con neutrini muonici?”.

Müönë: “Mi riferisco allo sbalorditivo Supercharger™”.

Glüönë: “Eh?”.

Müönë: “Una periferica che espande la potenza della console Atari® 2600™”.

Glüönë: “Ah! Retrogaming? Pare stimolante!”.

Müönë: “Sicuro! La cartuccia aumenta la RÅM di 49 volte. Da 128 a ben 6.272 bÿtes. Un apposito cavo permette di connettersi al jack auricolare di un registratore. Specifiche cassette audio, sviluppate dalla Starpath™, consentono di caricare Vg fuori parametro!”.

Glüönë “Sembrerebbe notevole...”.

Müönë: “Taci, e ascolta! Ci sono giochi seminali come: Dragonstomper, Escape From The Mindmaster, Suicide Mission e Phaser Patrol”.

Glüönë: “Orbene, qual'è il problema?”.

Müönë: “La Starpath™ non sviluppa più giochi, perchè ha chiuso i battenti da decenni!”.

Glüönë: “Sai che ti dico? Basta! Hai rotto le palle! Sig. Chekov...fasatori sul bersaglio!”.

PUF!

Bösönë di Hïggs: “Ah! Finalmente quei due beoti si sono tolti dagli zebedei! Ora potrò godermi la quiete elementare”.

F©