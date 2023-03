L'ho già scritto e lo ribadisco,io per i Sub provo un amore sconsiderato,son cresciuto con loro musicalmente,ho coltivato amicizie anche grazie ai loro Live,gli ho conosciuti e sentiti molto.Quest'album in particolare mi lega a molti ricordi,ci sono pezzi "storici " come "Nuova Ossessione" e "Sole Spento" che rimangono pietre miliari dei concerti sonici e continuano a far cantare e saltare generazioni diverse.Una Polaroid un pò livida di questi ultimi anni, di quanto accaduto nel 2001": così i Subsonica descrivono questo loro lavoro arrivato subito dopo "Microchip Emozionale" e la vetrina di Sanremo. Io ascoltandolo alla sua uscita ho trovato questo vinile un'evoluzione ed un proseguo degli album precedenti, un prolungamento di un bel discorso iniziato anni prima,la giusta ricompensa ad un gruppo sano ed intelligente ,capace di mettersi sempre in discussione. Mi son già espresso sul fatto,ma lo ribadisco volentieri, di quanto questa band Torinese riesca ad unire diagonalmente molti generi e molte teste diverse tra loro portandole sotto il palco a sudare tutte insieme ed a divulgare i testi all'unisono senza alcuna differenza e distinzione....i più in questo album sono stati inseriti testi più mirati e sonorità più ricercate anche se non da tutti son state notate.

Dicevano ed io condivido in pieno:"“Amorematico” è un disco decisamente più scuro, il cui difetto principale è di seguire un predecessore ingombrante–per la qualità e per il successo- come “Microchip emozionale”. “Amorematico”, forse, in alcuni momenti suona “già sentito”; ma questo, per certi versi, fa parte del gioco di lavorare la musica utilizzando suggestioni passate in una chiave futura. E questa è la formula dei Subsonica, prendere o lasciare." Amici Eroici ...ascoltatelo in cuffia ad alto volume, cercate d recepire le sfumature ed i colori che questo sound vi donerà......Si può......SALTARE !!