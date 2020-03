Ieri sera ho scoperto che Sufjan Stevens avrebbe trasmesso in anteprima su YouTube il suo nuovo disco assieme al patrigno Lowell Brams (sì, il Lowell di "Carrie & Lowell"), allora sono andato ad ascoltarlo ed è stato come mettere le palle in una centrifuga. Esiste un nome per questo genere di musica ed è “roba già fatta dagli M83 ai tempi ‘Dead City, ecc'”, ma puoi anche chiamarla “ambient umorale pensata per le praterie” o in alternativa sterco di gnu. Insomma, se non vuoi diventare eunuco e in generale ti interessa conservare una dignità, oltre a smettere con le fantasie erotiche su Angel Olsen, dovesti anche darmi retta, chiudere sta pagina e dimenticarti per sempre dell’esistenza di sta roba.