Mia madre mi disse: "Hey, dove stai andando?

Risposi: "Vado in Europa"

Lei chiese: "Dove in Europa, non sai che le persone in Europa vivono ancora nella sporcizia?"

Obiettai: "Vado prima in Inghilterra e comunque le persone in Europa non hanno più i pavimenti in terra battuta, mamma"

Replicò: "E quanto tempo pensi di starci?"

"Mamma quello che sò e' che ho un biglietto di sola andata e 135 $ in tasca e tanto basta". (Cit. Sweet Smoke Interwiew)

Ebbe inizio pressappoco in questo modo l'avventura degli Sweet Smoke, un gruppo di cinque ragazzi con la passione per la musica formatosi nel '67 a Brooklyn.

Per poi stabilirsi e formare una comune in Germania sull'onda di altre esperienze simili come ad es i Gong di Daevid Allen and Gilli Smyth .

Nel 1970 il gruppo riuscì ad ottenere un contratto e pubblicare il loro primo LP > Just A Poke.

Due long tracks una per facciata: "Baby Night" including ″In The World Of Glass Teardrops - The Soft Parade″ (Jim Morrison) e "Silly Sally"

"Music was the soundtrack to the cultural upheaval of an entire generation. I think a lot of that has to do with our early explorations into inner spaces"

(La musica è stata la colonna sonora dello sconvolgimento culturale di un'intera generazione. Penso che molto di questo abbia a che fare con le nostre prime esplorazioni degli spazi interni)

In questo modo i componenti del gruppo ricordano riassumenolo lo spirito di quegli anni.

La cosa interessante è che ogni generazione pensa che la propria musica fosse la musica più bella come la generazione dei nostri genitori pensava che la loro fosse la musica più bella o come i nostri figli pensano di quella attuale.

Certamente c'e' stata e c'è tuttora ottima musica solo non nella misura di una musica che ha profondamente mutato o comunque ha provato a farlo diversi aspetti culturali del suo tempo.

In quel momento, in quel luogo cinque ragazzi come tanti si trovarono a cavalcare assieme quell'onda ed ad atterrare in un luogo che li attraeva così familiare e fatto di un materiale così sintonizzato sul loro destino che avrebbero deciso di dargli un nome.

