Non starò a dirvi, neanche oggi, come sono passato dagli album di figurine agli album di rock, in dieci mousse. Ma vi tiro (in ballo) e spiattello, dite pure “pull” o piattellisti, la Tele Novella spiegata in dieci punti. La telenovela che vagamente ricordo è Andrea Celeste e, meglio, un fotoromanzo di Blitz col Campus alla mela verde come shampoo.





Ten Points/One Thousand

On Poet’s Tooth by Tele Novella





Uno. C’è subito una buona notizia. L’album in questione è stato completamente ignorato da Ondarock.

Due: che un gruppo con un nome tanto idiota potesse piacermi era invece nell’aria, va da sé,

di Lockhart, Austin, Texas. TN è un duo, formato da Natalie Ribbons (voce) e Jason Chronis (chitarre e tastiere), nato quartetto nel 2013. Natalie, lì, è la titolare del Magic Mirror, un negozio di abiti vintage. Nei videoclip ne fa bella mostra, oltre che di gonne senza spacco né apertura sulle gambe e botticelliane capesante per contenere le tette. Niente di triviale, le servono ovviamente per fare la parte della sirena (“Hard-Hearted Way”).

Terzo: Natalie non ha la bocca amara.

Ma intanto (#4) Indie rock: Indie Pop, Alt Country, Folk medioevale, Neo-Psychedelia, Psych Pop, Country-Psych, stando attenta a farlo col cuore.

[3 bis] L’esuberante, remissiva, sì poliedrica, Natalie Ribbon ha un timbro vocale affabile e maturo. Aumenta sospiri e guaiti, laddove, volendo, potrebbe vestire la sua anima di endecasillabi vellutati. Smancerosa, rosa è il suo fiore. Rosa antico. Velluto rosa per i temi suoi preferiti: gioventù, nostalgia, inizi e cadute, superarsi per essere sempre di più nel tempo che scorre, normopeso. Abile, certo, poi, nel calcolo in Kg/m2 del proprio body mass index. In ogni sua canzone, parte principessa e si ritrova, supercalifragilistichespiralidosamente, rana. Tant’è teatrale, in parte audace, fatta ad arte, ma mica artefatta.

5) La musica ha una sua rubiconda pastosità. Invecchiata di gusto. Fruttata con autoharp, chitarre con corde di nylon, Garden Weasel cioè la nota “Donnola da Giardino”, sample e field recording, atmosfere vintage, vecchi organi e tastiere, un pianoforte, percussioni clip-clopping, chitarra slide, chitarra elettrica, chitarra a 12 corde, basso (overdrive) e i comandi “gain” e “volume” dell’amplificatore. Come una natura morta con mele di Cézanne, portata sotto braccio.

Sei quello che sei. Intrigante. L’album è prodotto, per Kill Rock Stars, dal sonorista e batterista aggiunto della band, Danny Reisch.

Sette. Chi amano Jason e Natalie? Amano Emily Dickinson (in ogni stanza) e Peter Grudzien (fan “Unicorn” più bella dell’originale).

Motto) Cos’hanno in comune il Texas e il Südtirol? La pratica dello Yodel. Grazie a Natalie, che in “Broomhorse” e in "Vampire Cowgirl" un po’ lo simula, un po’ lo scimmiotta, un po’ l’interpreta.

(#9) L’ultima canzone è “Funeral”, dove canta:

No, non puoi battermi

Al mio gioco /…/ Ecco che arriva il treno

I binari ti fanno sentire al sicuro perché sai dove vanno

Ma non puoi impedire al fischio di suonare

E se rimani, ti farà ancora più male Resterai sempre indietro /…/ Solo, con tutto quello che hai desiderato in un ultimo bacio /…/ È pur sempre un funerale /…/

Ma almeno è il segno, senza più incolparci,

che rimane a dirci: ci abbiamo provato.

10. 10 tracce in tutto, giusto 35 minuti. Questo è il tempo di Poet’s Tooth. Ecco così uno dei quattro migliori album del 2023.





La domanda finale è, non tanto perché non ci sia più spazio per telenovela su Debaser, i Tele Novella del “Dente del Poeta” sono assolutamente fantastici, come lo erano stati nell’EP Cosmic Dial Tone del 2014, quanto perché non ci sia ancora uno specifico spazio per i cani galoppatori. Dopo il Degame, in molti devono “scendere” il cane.