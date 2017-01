Come non amare Daniel Tracy , Re Artù con una pinta di birra in mano

Tossicco fra Buzzcocks e Kinks.

Grande amore per la musica sghemba , sarebbe potuto essere più grande dei Beatles .

Proletario , J. Ritchiman , Barrett, hot dog per strada, party da Salvatorv Daly

Era un grande, ma la passione per la droga è una missione.

Chiuso in galera, hanno tolto anche la chitarra. In Danimarca hanno fatto un disco tributo per tirarlo fuori, ma non era più lui perso in visioni, birra , pancia , denti in meno. ricordi confusi e voglia di eroina.

Poteva essere un grande, ma forse è meglio così.

Altro eroe e questo disco è un documento per noi perdenti

