L'album di cui vorrei parlare oggi è quello che mi ha fatto appassionare di una grandissima artista, purtroppo oggi dimenticata. Sto parlando di Teresa Brewer, che ha inciso album di moltissimi generi, quali Pop, Jazz, Country, Folk, Big Band, Rock, Disco ecc... L'album in questione è stato inciso nel 1982 dalla "Project 3 Records", e raccoglie alcuni dei numeri più famosi di Musical.

Il disco inizia con "Come Follow The Band", title track che ci fa subito immergere nella potenza vocale, e nella speciale capacità interpretativa della grande Teresa. Il secondo brano, "The Colors Of My Life" è uno dei più belli di quest'album, e con una melodia lievemente nostalgica ci trasporta in orizzonti lontani (Non tutti gli artisti riescono a dare questo effetto!), Successivamente la famosissima "Bei Mir Bist Du Schon (Means That You're Grand)" sembra perfetta per la voce di Teresa, che riesce facilmente a passare da un brano lento, a un'altro allegro con estrema facilità, A prova di questo la successiva "What A Wonderful World" è bellissima, e forse (mio giudizio personale) molto più bella dell'originale, come la vivacissima "Hey, Look Me Over".

Il secondo lato del disco inizia con una versione particolare di "Theme From New York, New York" che poteva essere arragianta meglio, come la poco interessate "Cake Walkin' Babies From Home" che trasmette ben poco della bellissimo "soul" di Teresa. Bellissima invece la successiva "Mack The Knife" (Che a me piace molto più di quella di Darin!), e per finire un medley jazz molto emozionante e lieve "Medley:(It Had To Be You - I've Got A Crush On You)".

Questo album ha rappresentato gran parte della mia esistenza, e rimarrà sempre nel mio cuore. Grazie ad esso ho potuto consocere a fondo la bravura e la grandissima voce di Teresa Brewer.

