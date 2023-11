PAUL LO HA FATTO ANCORA!



Carìssimi Debaseriani: solo un evento epocale come l'uscita di una canzone inedita della band piu importante del XX secolo è riuscito a farmi tornare in questo Tempio Sacro virtuale di condivisione della cultura, dell'arte e del cazzeggio nobile e ruspante.

Vi risparmio la storia della genesi del brano perché ormai la conoscono fino le pietre, vado alla mia opinione:

Vi anticipo che il mio udito di vecchio speaker radiofonico ( che ha cominciato nel 87 nelle radio libere di Buenos Aires ) sentenza che " Now and then" diventerà "La Canzone del 2023 ". Segnatelo per favore, gracias.

E' evidente che a McCartney li era rimasta di traverso nel cannarozzo la voglia di far uscire nel 95 questo brano ( allora l'aveva bocciato Harrison, come ben sapete ) e finalmente con la scusa della " Machine Learning" di Peter Jackson ha capito al volo che adesso era il momento giusto ed è andato avanti come un carro armato con il progetto. E lo ringrazio infinitamente, credo che come tutti o quasi tutti i fan dei Beatles nel mondo e melomani.

Ritengo che in queste condizioni abbia fatto un lavoro di produzione fenomenale articolando tutti gli elementi che aveva a disposizione : come per esempio la chitarra e alcuni cori di George del 94, pero la cosa che mi ha fatto venire i brividi è l'inserzione delle armonie vocali di "Because" e il finale orchestrale di Giles Martin. Ah, la cosa più importante, la ragione di esistere di questo lancio: la voce di John è impeccabile, ineguagliabile, una gemma. A me non ingannano, l'ha registrato il mese scorso da lassù e gliela ha consegnato a Paul con We Transfer.

Che la voce affaticata di Paul non combacia con la de John ? Che l'assolo della chitarra slide di Macca allo stile di Harrison non è all'altezza? Che hanno cancellato il ponte? Che è troppo triste, nostalgica? MA CHI SE NE FREGA!. E' una canzone bellissima, con un sound molto beatle. Certo , non è un capolavoro, ma così com'è le basta per asfaltare tutto quello che si ascolta nello scarso panorama musicale odierno.

Solo qualche riga per parlare del video: il ruffiano di Peter Jackson voleva uccidere noi fan e ha mescolato per bene una serie di immagini ed effetti speciali per far piangere fino il più cazzuto. Solo l'ultimo frame non mi piace: The Fab Four non svaniranno MAI. E' stata una bomba, una supernova nei social: il primo giorno dell'uscita è arrivato a 8 milioni di visualizzazioni ed oggi siamo a più di 20 milioni, oltre le centinaia di "reactions" che stanno facendo in tutto il mondo su You Tube.

I Beatles sono tornati per ricordare a tutti perché sono la Band più Grande di Sempre. Il mondo anora ha tanto bisogno della loro magia.

Oggi più che mai.