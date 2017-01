Mi è ricapitato tra le mani in mattinata, mentre distrattamente "sfogliavo" la mia collezione di vinili; rimanendo ancora una volta fulminato dalla copertina dove le sorridenti Jeannette, Kelly e Christene mi invitavano ad ascoltare questo piccolo gioiellino PowerPopPunk. Cosa che ho fatto con immediatezza.

Ma chi sono queste The Chubbies? Breve cronistoria della band Californiana. Nascono nei primi anni novanta soltanto come Chubbie e come "one girl band", ovvero Jeannette; si autoproduce, scrive testi e musica, si occupa degli arrangiamenti. Pubblica un Ep ed il primo vero lavoro sulla lunga distanza; conosce Christene e le affida la batteria, mentre lei si occupa di chitarra e voce. Con l'aggiunta della bassista Kelly arriviamo al 1997 ed all'album "Tres Flores".

Per parlarvi del disco devo tornare al Maggio del 1999 quando vidi le fanciulle in concerto nella vicina Verbania; in uno scantinato storico delle mie zone denominato "Perchè No?". Un luogo piccolo e accogliente che per anni ha organizzato concerti alternativi (passarono da quelle parti Statuto, Senzabenza, Converge, Linea 77 ecc...ecc...). Mancava la bassista ma nessuno del folto pubblico ci fece caso perchè le due ragazze americane furono travolgenti: College-Rock con quella carica Punk rumorosa, spensierata e coinvolgente. Buona parte dei presenti, pur non conoscendo alcun brano proposto, rimasero contagiati da questa ora di musica e pogarono senza alcun indugio per tutta la durata dello show; mi diedi ben da fare nel coordinare i movimenti dei presenti: ero conosciuto (e per qualcuno sono rimasto tale) con il simpatico nomignolo di PogoMan!!

Al termine della serata doveroso l'acquisto di "Tres Flores" che mi feci autografare; ed ancora si possono leggere le dediche delle due ragazze: "Lorenzo!! Verbania Mania..." (Christene); "Lorenzo love you" (Jeannette). Una serata perfetta ed indimenticabile, una delle tante trascorse in quella fumosa cantina verbanese.

Il disco è un piccolo ma gioioso tesoro; la qualità di registrazione non è delle migliori, ma che importa!?!. Dieci brani dove emerge tutta la carica melodica delle nostre: tra coretti che profumano di Ronettes; sporchi ma orecchiabilissimi giri di chitarra degni delle migliori Shonen Knife; brevi fiammate Pop-Punk, come il secondo brano "Play Me", dall'agrodolce sapore dove sembra di ascoltare i Ramones che hanno appeso il chiodo, indossando gonnella e reggicalze!!

Partite dall'inizio, dal primo brano "Heather Dances By Herself" con tanto di coretto a metà brano supercontagiosissimo: dopo il suo ascolto scommetto che anche voi lo canterete sotto la doccia, in auto, a spasso con la famiglia, in ogni dove. Sorridendo, come le ragazze in copertina!!!

Ad Maiora.

