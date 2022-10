Mi pare strano, ma in effetti nessuno ha ancora scritto del Tour europeo dei The Cure. Chi li ama ne è ammalato! Io lo sono. Era prevista la presentazione del nuovo (o nuovi, dovrebbero essere due) album.

Si va quindi a Riga in Lettonia (peraltro città bella, affascinante ed economica) alla prima data il sei ottobre.

Inizio meraviglioso con "a new song": Alone e a seguire Pictures of you e nessun'altra novità. "Solo" le "solite" stupende canzoni. Ci domandiamo come mai, anche un po' delusi e tornati in Italia continuiamo ogni momento a seguire il tour, su YouTube e sulle varie, tantissime, pagine di fan sia su Instagram sia su Facebook, che ogni giorno condividono anche registrazioni degli interi concerti. Le setlist sono sempre pubblicate in tempo reale da https://www.setlist.fm

Alla prima new song (Alone appunto) ne sono per ora seguite altre tre: I can never say goodbye, Endsong, And nothing is forever. Ognuna ha una storia naturalmente, sempre un lungo inizio strumentale, e il meraviglioso Robert Smith ce le racconta con quel suo modo buffo e affascinante insieme e con la sua voce unica, sia quando parla sia quando canta.

Poiché quella per i Cure è una malattia bella, va coltivata e per questo sarò anche il primo novembre a Firenze e il quattro a Milano (non ho mai visto solo un concerto dei Cure, a pensarci) e poi… chissà.