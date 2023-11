Negli anni '80 era in botta con il garage-punk. Credo che il primo disco del genere che ascoltai fu Here Are Che Chesterfield Kings dei Chesterfield Kings, un disco di sole cover che era una sorta di manifesto programmatico sugli intenti passatisti di quella scena. Col senno di poi devo dire che molti di quei gruppi erano oltremodo pompati dalla stampa specializzata e, in particolare, da Claudio Sorge su Rockerilla. Tuttavia alcune band erano realmente valide come i citati Chesterfield Kings, i grandi Lyres, i Morlocks e i Fuzztones di Rudi Protrudi. Quest'ultimi sono ancora in attività li ho visti io stesso dal vivo a Pisa qualche anno fa. Ora Area Pirata rende disponibile un live inedito dei Fuzztones ovvero Live At The Dive '85. Si tratta di un concerto di grande interesse in quanto immortala una delle ultime esibizioni tenutesi al mitico Dive (luogo di culto e sacro per gli amanti del garage-punk) poco prima che chiudessi i battenti. Dal vivo i Fuzztones spaccavano e, anche se la qualità della registrazione non è eccelsa, ne abbiamo qui una testimonianza. L'energia che sprigionavano dal vivo era ed è ancora di una potenza dirompente. Rudi Protrudi tiene il palco alla grande, dialoga col pubblico che, come possiamo ascoltare, è molto caldo e partecipe. I brani sono tirati e trascinanti e dimostrano la verve di un gruppo che non aveva inventato niente ma che, in ogni caso, era di grande impatto. Ma la vera particolarità di questo concerto è la presenza di 3 cover che omaggiano 3 band rivali. Possiamo infatti ascoltare "Help You Ann" dei Lyres (un classico dei Lyres presente sul loro primo album On Fyre), "She Told Me Lies" dei Chesterfield Kings (da Stop!) e "Run Better Run" dei Cheepskates. In definitiva Live At The Dive '85 è un bel documento; un plauso quindi ad Area Pirata per questo recupero che esce in vinile e in cd (in edizione limitata a 500 copie). Disponibile su Bandcamp: https://areapiratarec.bandcamp.com/album/live-at-the-dive-85.